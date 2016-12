Nuova Sars, un morto in Francia

foto Ansa 14:54 - E' morto uno dei due pazienti francesi affetti di "Nuova Sars". Lo ha reso noto il Ministero della Salute francese. Ancora in vita, ma in condizioni gravissime, l'altro malato, ricoverato all'ospedale di Lille, sotto la stretta osservazione dei medici. In Arabia Saudita, dove uno dei due aveva contratto il coronavirus, sono state già 16 le vittime. - E' morto uno dei due pazienti francesi affetti di "Nuova Sars". Lo ha reso noto il Ministero della Salute francese. Ancora in vita, ma in condizioni gravissime, l'altro malato, ricoverato all'ospedale di Lille, sotto la stretta osservazione dei medici. In Arabia Saudita, dove uno dei due aveva contratto il coronavirus, sono state già 16 le vittime.

La notizia del decesso non è ancora stata confermata ufficialmente dal ministero della Sanità di Parigi, ma essendo stata diffusa direttamente dall'ospedale non vi sono dubbi in merito. In totale, nel mondo, il virus ha già ucciso 22 persone.