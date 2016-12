foto Reuters

- Crociera finita per i 2.224 passeggeri che stavano trascorrendo una vacanza a bordo della "Grandeur of the Seas", nave da crociera della flotta Royal Caribbean, dopo che nell'area degli ormeggi è scoppiato un incendio. La nave è comunque riuscita ad arrivare fino al porto di Freeport, alle Bahamas, dove, dopo una verifica dei danni, i passeggeri sono stati fatti scendere.