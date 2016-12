foto Ap/Lapresse

01:20

- Le autorità cilene hanno dichiarato l'allarme rosso e ordinato l'evacuazione di circa 200 persone che vivono intorno al vulcano Copahue, sulla frontiera andina con l'Argentina, per il timore di una nuova eruzione simile a quella del dicembre 2012. Per il ministro degli Interni, Andres Chadwick, "è iniziato un processo che potrebbe portare ad una nuova eruzione". L'ufficio nazionale per le emergenze ha registrato da ieri circa 455 tremori nell'area.