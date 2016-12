foto Ap/Lapresse

01:00

- L'accusa del processo sul caso Patria ha chiesto per l'ex premier sloveno di centro destra, Janez Jansa, la condanna per corruzione a 24 mesi di carcere. Jansa avrebbe avvantaggiato l'azienda finlandese Patria in un appalto pubblico per l'acquisto, da parte del governo di Lubiana, di 135 blindati per un totale di 278 milioni di euro.