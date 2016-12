foto Ansa

22:00

- I Paesi Ue non hanno trovato l'accordo sulle armi ai ribelli siriani e ora i lavori del Consiglio dei ministri degli Esteri sono stati interrotti per la cena con i ministri dei Paesi candidati. La ripresa della discussione è prevista dopo le 22. Il ministro austriaco, Michael Spindelegger, ha sottolineato che "se non c'è decisione, a partire dal primo giugno non ci saranno più sanzioni europee" nei confronti di Damasco.