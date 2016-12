NY, il futuro di Bloomberg passa per la bici

- Anche New York si adegua ad altre città europee con il bike sharing: da oggi a disposizione di newyorkesi e turisti seimila bici blu. CitiBike, come e' stato battezzato il progetto dal nome dello sponsor Citi Group, non è solo un’iniziativa green ma soprattutto un test politico per il sindaco di New York Michael Bloomberg.

Il piano di bike sharing è stato fortemente voluto dal primo cittadino, che il primo gennaio cederà il testimone al successore eletto in novembre. Insomma un “sindaco-mamma” che, dopo aver fatto smettere di fumare i newyorchesi e dopo averli messi a dieta insegnando loro a contare le calorie, ora vuole far adottare le due ruote come mezzo privilegiato di trasporto. L’economista dei trasporti Charles Komanoff ha così commentato la novità del bike sharing: “Se andrà male sarà facile per il successore far marcia indietro, se andrà bene sarà difficile ripudiare questa e tante altre scelte fatte da questo sindaco”.



L’iniziativa non è cominciata nel migliore dei modi. Infatti ancor prima del debutto del servizio CitiBike, a Manhattan è già stata rubata la prima bicicletta. A parte questo furto,i numeri per ora fanno ben sperare: da oggi ci sono migliaia biciclette in giro per i 14 mila che entro il 17 maggio hanno sottoscritto l'abbonamento annuale di 95 dollari, mentre da domenica il bike sharing sarà aperto a tutti. Il test delle prossime settimane sarà determinante anche dal punto di vista della sicurezza: pedalare a New York non è certo semplice come farlo in campagna.