foto Reuters

17:37

- Un uomo di 50 anni è stato arrestato nell'ambito delle indagini sull'uccisione del soldato Lee Rigby a Londra. Il 50enne è stato fermato in una zona non lontana da Woolwich, il quartiere in cui mercoledì il militare è stato attaccato e ucciso, a colpi di mannaia, da due britannici di origine nigeriana convertiti all'Islam. I due aggressori sono ancora in ospedale piantonati da guardie armate.