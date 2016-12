Lesbiche musulmane si sposano in Gb

foto Da video 14:04 - Con tutta probabilità è la della prima coppia di lesbiche musulmane che si "sposa" in una cerimonia civile (poiché nessun imam ha acconsentito a celebrare le loro nozze) in Gran Bretagna: Rehana Kausar, 34 anni, e Sobia Kamar, 29, entrambe pachistane ed ex studentesse a Birmingham, hanno pronunciato le loro promesse davanti ad un funzionario comunale di Leeds alcune settimane fa, e immediatamente dopo hanno chiesto asilo politico. - Con tutta probabilità è la dellache si "sposa" in una cerimonia civile (poiché nessun imam ha acconsentito a celebrare le loro nozze) in Gran Bretagna:, 34 anni, e, 29, entrambe pachistane ed ex studentesse a Birmingham, hanno pronunciato le loro promesse davanti ad un funzionario comunale di Leeds alcune settimane fa, e immediatamente dopo hanno

Da alcune testimonianze dei familiari risulta che le due donne avevano ricevuto minacce di morte, in Gran Bretagna ma soprattutto in Pakistan, dove le relazioni omosessuali sono considerate illegali.



Durante la cerimonia le due donne hanno raccontato di essersi incontrate tre anni fa mentre studiavano a Birmingham, e hanno vissuto insieme per un anno nello Yorkshire meridionale. "Questo Paese - ha spiegato Rehana Kausar - ci consente di avere diritti, e noi abbiamo preso una decisione personale. Non è un problema di nessun altro che cosa decidiamo di fare con le nostre vite. Il problema con il Pakistan, invece, è che ognuno crede di avere il diritto di decidere delle vite altrui e di poter imporre la propria morale agli altri. Ma questo non è l'approccio giusto. Noi siamo in questa condizione a causa del nostro clero, che ha sequestrato la nostra società una volta tollerante e rispettosa dell'individuo".