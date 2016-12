foto Afp

06:38

- Almeno 19 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite la notte scorsa quando un autobus per il trasporto di passeggeri diretto a New Delhi è caduto in un canale vicino a Etah, nello Stato indiano di Uttar Pradesh. Lo riferisce India Tv. Secondo testimoni oculari l'autista dell'autobus era ubriaco ed ha sbagliato la manovra di sorpasso di un autocarro mentre procedeva ad alta velocità, sfondando la barriera di protezione e finendo nel canale.