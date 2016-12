foto Ap/Lapresse

23:58

- Un razzo è stato lanciato dal Libano meridionale in direzione di Israele, secondo quanto hanno detto residenti in Libano e fonti di sicurezza, ma non è chiaro dove sia caduto e da Tel Aviv non è giunta notizia di danni. Il lancio è stato udito dalla città libanese di Marjayoun, a circa dieci chilometri dal confine con Israele.