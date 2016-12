foto Ansa 19:20 - Un uomo è stato accoltellato a Woolwich, nella periferia a sud-est di Londra. Lo riferisce l'emittente inglese SkyNews. Si tratta della stessa zona dove mercoledì è stato ucciso a colpi di mannaia il soldato Drummer Lee Rigby. - Un uomo è stato accoltellato a Woolwich, nella periferia a sud-est di Londra. Lo riferisce l'emittente inglese SkyNews. Si tratta della stessa zona dove mercoledì è stato ucciso a colpi di mannaia il soldato Drummer Lee Rigby.

La polizia ritiene al momento che non vi siano legami tra l'accoltellamento di oggi e l'uccisione del soldato. L'uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita.