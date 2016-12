Usa, progettava strage come Columbine: preso

foto Ap/Lapresse 14:50 - Aveva bombe al napalm nascoste in camera da letto ed è stato arrestato in Oregon. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in Oregon perché sospettato di voler far saltare in aria il suo liceo, come avvenne nella strage di Columbine, in Colorado, dove due studenti uccisero 13 persone per poi suicidarsi. Secondo la Cnn, a casa del giovane sono stati trovati altri sei tipi di esplosivi. - Aveva bombe al napalm nascoste in camera da letto ed è stato arrestato in Oregon. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in Oregon perché sospettato di voler far saltare in aria il suo liceo, come avvenne nella strage di Columbine, in Colorado, dove due studenti uccisero 13 persone per poi suicidarsi. Secondo la Cnn, a casa del giovane sono stati trovati altri sei tipi di esplosivi.

Laa polizia ora sta perquisendo la scuola che in questi giorni è rimasta chiusa per il Memorial day. Per gli agenti, l'obiettivo del 17enne era emulare e, se possibile, "perfezionare" il massacro al liceo di Columbine, in Colorado. Non è escluso che il giovane, quindi, abbia già posizionato armi o esplosivi all'interno del liceo.