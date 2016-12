Shock Parigi, soldato accoltellato alla gola

foto Afp Correlati Shock a Parigi, soldato accoltellato alla gola

Un nuovo accoltellamento scuote la sicurezza in Europa. Questa volta è avvenuto a Parigi, nel quartiere Defense, dove un soldato francese è stato colpito alla gola. L'aggressore sarebbe un maghrebino di 30 anni, attualmente in fuga. Il militare non risulta in pericolo di vita. E' stato subito medicato nei locali della vicina metropolitana.

Teatro del sanguinoso gesto la Defense, il quartiere degli affari della capitale francese, nel grande spiazzo davanti all'arco su cui si affacciano numerosi negozi, affollato in un sabato pomeriggio di timido sole. Erano le 18. Un militare in uniforme stava facendo la sua ronda di pattugliamento, nell'ambito del piano antiterrorismo Vigipirate, quando un uomo - apparentemente maghrebino, secondo i media, anche se la polizia non si sbilancia - gli si è avventato contro, pugnalandolo alla gola con un taglierino e dandosi poi alla fuga. Il ferito - che secondo fonti del ministero della Difesa ha 23 anni e appartiene al reggimento degli 'Chasseurs de Gap' - è stato rapidamente soccorso e messo al riparo nei locali della vicina stazione della metropolitana.



Secondo una prima descrizione attribuita a fonti investigative anonime, l'aggressore sarebbe un uomo sui 30 anni, di aspetto nordafricano, con la barba e indosso un giubbotto scuro e una galabia, la veste tradizionale del Maghreb, di colore chiaro. Il prefetto Peyvel non ha però voluto confermare in un primo tempo queste informazioni, limitandosi a dire che ulteriori informazioni sul sospetto saranno diffuse nelle prossime ore.



L'attacco a Londra - La notizia, diffusa dal sito del quotidiano locale Le Parisien, è balzata in un attimo in cima a tutte le homepage e nei titoli dei notiziari radio e tv. Il pensiero è andato immediatamente o a quanto accaduto a Londra, dove due uomini armati con coltelli e mannaie hanno infierito brutalmente su un fuciliere reduce dell'Afghanistan, Lee Rigby, inneggiando ad Allah e al Jihad. Ma anche a Mohamed Merah, il terrorista solitario desideroso di farsi notare da Al Qaeda che nel marzo dell'anno scorso, a Tolosa e dintorni, aveva ucciso tre militari francesi, sparando loro addosso non lontano dalle caserme, oltre a tre bambini e un insegnante di una scuola ebraica.



Le minacce in Mali e in Niger - Impossibile, inoltre, non ipotizzare un collegamento con il ruolo della Francia nel conflitto del Mali, il recente blitz in Niger e le numerose minacce che i leader dei gruppi terroristi islamici in Nordafrica hanno più volte proferito di recente nei confronti di Parigi, promettendo vendetta. Il loro appello alla Guerra santa, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa negli ultimi giorni, starebbe facendo proseliti tra i giovani francesi di origine araba, magari cani sciolti, soprattutto tra quelli più isolati o in difficoltà economiche. Spingendo più d'uno a unirsi a movimenti ribelli, in Afghanistan, Pakistan e Siria, e inducendoli a mettere in atto gesti eclatanti anche in patria.



Il presidente Francois Hollande non ha però voluto, almeno per il momento, confermare la matrice terroristica del gesto: "Non conosciamo ancora le esatte circostanze dell'attacco, né l'identità dell'aggressore - ha dichiarato ai giornalisti ad Addis Abeba, dove si trova in visita ufficiale per il 50esimo anniversario dell'Unione Africana - ma stiamo vagliando tutte le opzioni".



Il prefetto: soldato ha perso molto sangue ma sopravviverà - Il militare accoltellato alla Defense ha perso molto sangue ma sopravviverà all'aggressione. Lo ha affermato ai microfoni della tv all news "iTele" il prefetto Pierre-Andre Peyvel. "Le ferite sembrano abbastanza gravi, ma non lo mettono in pericolo di vita", ha spiegato.



Indaga l'Anti-terrorismo - La Procura anti-terrorismo di Parigi indagherà sull'accoltellamento del soldato, avvenuto oggi nella capitale francese. Lo ha annunciato il procuratore di Nanterre, Robert Gelli. L'aggressore è riuscito a fuggire. Le indagini non hanno accertato per ora alcun legame con il massacro di un soldato a Londra.