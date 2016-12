foto Facebook

17:14

- "Non abbiamo niente da dire, è in uno dei centri migliori al mondo: speriamo guarisca presto". Così la mamma di Barbara De Anna, funzionaria dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Afghanistan ferita in un attentato a Kabul, risponde chiedendo subito dopo al cronista di allontanarsi dalla casa di Reggello dove i genitori vivono da circa due anni. La De Anna è stata trasferita nell'ospedale militare di Ramstein in Germania.