Champions, in Germania è allarme terrorismo

- E' allerta terrorismo per la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che si giocherà stasera allo stadio londinese di Wembley. Dopo l'uccisione da parte di islamici di un militare britannico nel sud della capitale inglese, si teme un nuovo atto stasera. In Germania, c'è allerta per gli assembramenti di tifosi davanti ai numerosi maxi-schermi, posizionati nelle varie città per assistere alla partita.