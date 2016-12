foto Facebook

12:36

- Barbara De Anna, la funzionaria dell'Oim, ferita venerdì nell'attentato a Kabul resta in condizioni "serie ma stabili". Lo riportano fonti della Farnesina. L'Unità di Crisi del ministero degli Esteri è in contatto costante con i familiari, che tiene aggiornati sugli sviluppi, e con l'Oim a Ginevra. La funzionaria gravemente ustionata è atterrata a Ramstein in Germania, per essere ricoverata in un ospedale tedesco.