Kabul, l'italiana è ferita gravemente ma stabile

L'attacco di un commando di talebani ieri nel quartiere di Shar-e-Naw a Kabul ha un bilancio finale di 4 morti e 14 feriti, compresa l'italiana Barbara De Anna, funzionaria dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, gravemente ustionata . Fiorentina, 40 anni e una lunga esperienza all'Onu, la De Anna era in Afghanistan dal 2010, prima ad Herat e dal 2011 a Kabul. La donna è stata trasferita nell'ospedale militare di Ramstein in Germania.

Grave ma stabile - Fonti della Farnesina riportano che la De Anna resta in condizioni "serie ma stabili". L'Unità di Crisi del ministero degli Esteri è in contatto costante con i familiari, che tiene aggiornati sugli sviluppi, e con l'Oim a Ginevra. La funzionaria è stata trasferita dall'ospedale militare americano di Bagram a quello tedesco di Ramstein.



In Afghanistan dal 2010 - Da tre anni in Afghanistan, dopo diverse esperienze di cooperazione, in oltre dieci anni, nelle agenzie dell'Onu in giro per il mondo. Barbara De Anna, quarantenne fiorentina rimasta gravemente ferita lavorava nella capitale afghana dal dicembre del 2011 come funzionaria dell'Organizzazione internazionale delle Migrazioni. In Afghanistan era arrivata nell'ottobre 2010, a Herat, dove si concentra il contingente italiano, a testimonianza di impegno sul fronte della cooperazione sempre in prima linea da circa dieci anni.



La mamma: "Speriamo guarisca presto" - "Non abbiamo niente da dire, è in uno dei centri migliori al mondo: speriamo guarisca presto". Così la mamma di Barbara De Anna, funzionaria dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Afghanistan, risponde chiedendo subito dopo al cronista di allontanarsi dalla casa di Reggello, dove i genitori vivono da circa due anni.