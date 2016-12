foto Ansa

01:34

- L'Ue si è detta soddisfatta per le leggi costituzionali sul pareggio di bilancio e in materia referendaria, approvate dal parlamento sloveno. Simon O'Connor, portavoce del Commissario per gli affari economici e monetari, Olli Rehn, ha parlato di un forte segnale di volontà a risanare i conti pubblici da parte della Slovenia. Si tratta, secondo O'Connor, del primo passo verso una crescita sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro.