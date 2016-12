foto Ap/Lapresse

01:09

- "Il board del Fondo Monetario Internazionale è stato informato diverse volte e in ogni occasione ha espresso fiducia nelle capacità del direttore generale di portare avanti i propri compiti in modo efficace". Così il Fmi rinnova il proprio appoggio al presidente, Christine Lagarde, dopo la decisione del tribunale dei ministri francese di chiamarla a comparire come testimone e non come indagata nel caso Tapie.