02:00

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha condannato "fermamente" l'attentato a Kabul, in Afghanistan, contro il compound dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e nel quale è rimasta gravemente ferita un'italiana. In una nota, Ban dice di "rammaricarsi enormemente per le vittime e i feriti coinvolti nell'attacco" e invita tutte le parti a fare ogni sforzo per porre fine alla violenza e perseguire la pace.