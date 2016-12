foto Ap/Lapresse

- La numero uno del Fondo Monetario Internazionale ed ex ministro dell'Economia francese, Christine Lagarde, comparirà come testimone e non come indagata nel caso Tapie. Si tratta del controverso arbitrato che nel 2008, quando la Lagarde era ministro, fruttò all'ex patron dell'Adidas, Bernard Tapie, un risarcimento milionario dal Credit Lyonnais. L'ha deciso il Tribunale dei ministri francese.