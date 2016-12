foto Ansa

18:47

- Undici ragazzi tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati a Grimsby, nel nord-est dell'Inghilterra, per aver attaccato e danneggiato una moschea. La polizia ha detto che i teenager, ubriachi, venivano da un party. Non si sa se si tratti di un attacco a sfondo razzista, come accaduto nei giorni scorsi dopo l'assassinio di un soldato britannico ad opera di due islamici. "Non tollereremo questi comportamenti", ha avvertito Will Jenkins, capo della polizia.