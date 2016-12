foto Ap/Lapresse

- Charles Ramsey, l'uomo che ha liberato Amanda Berry dalla casa degli orrori a Cleveland, in Ohio, avrà hamburger gratis a vita. Dopo essere stato definito un eroe per il suo coraggio, la comunità di Cleveland ora ha deciso di onorarlo in un modo molto particolare, e avrà pasti gratis in una dozzina di ristoranti della città. Non però da McDonald's, nonostante la pubblicità ricevuta da Ramsey.