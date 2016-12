foto Afp

15:21

- Alcuni caccia britannici si sono alzati in volo per scortare un aereo passeggeri delle linee aeree pachistane che doveva atterrare a Manchester e lo stanno scortando nell'aeroporto londinese di Stansted. Lo riferisce Skynews. Al velivolo, che trasporta 297 persone, sarebbe accaduto un incidente sulla cui natura al momento non sono stati forniti dettagli.