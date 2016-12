Usa, crolla ponte sullo Skagit: auto in acqua

foto Ap/Lapresse Correlati Usa, crolla ponte sul fiume Skagit 06:45 - Un ponte sul fiume Skagit, nello stato di Washington, negli Stati Uniti, è crollato. Secondo le prime informazioni almeno due auto con passeggeri a bordo sarebbero finite in acqua. I soccorsi sono immediatamente arrivati sul posto, e al momento sembra che non ci siano vittime. Il ponte rientrava nella lista stilata dal Dipartimento dei Trasporti dello stato di Washington delle strutture con carenze strutturali. - Un ponte sul fiume Skagit, nello stato di Washington, negli Stati Uniti, è crollato. Secondo le prime informazioni almeno due auto con passeggeri a bordo sarebbero finite in acqua. I soccorsi sono immediatamente arrivati sul posto, e al momento sembra che non ci siano vittime. Il ponte rientrava nella lista stilata dal Dipartimento dei Trasporti dello stato di Washington delle strutture con carenze strutturali.

Si tratta però di indiscrezioni provenienti dalla stampa locale, al momento le reali cause del cedimento non sono ancora state individuate anche se una delle ipotesi su cui si sta indagando è che il crollo sia dovuto all'urto di un mezzo pesante contro la struttura: alcuni testimoni - riportano i media locali - avrebbero riferito di un camion sul ponte poco prima del crollo.



L'incidente è avvenuto intorno alle 19 locali sul tratto di Interstate 5 che collega le città di Burlington e Mount Vernon. Sulla scena sono intanto arrivati i sommozzatori per aiutare i soccorsi. Secondo le indicazioni preliminari del Dipartimento di polizia di Burlington, le persone sono state tutte fatte uscire dalle auto cadute in acqua e non ci sarebbero vittime. Le ricerche però vanno avanti per verificare che nessun veicolo sia affondato.