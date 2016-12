Usa, anche i gay potranno diventare scout

foto Ap/Lapresse 01:07 - L'assemblea generale degli scout americani ha deciso di aprire le porte anche ai ragazzi omosessuali, abolendo il bando da sempre in vigore nell'organizzazione. Si tratta di una svolta storica: il divieto era in vigore da decine di anni. Nessun cambio di rotta, invece, per i leader adulti dei gruppi, che, se omosessuali, non potranno far parte dell'organizzazione. - L'assemblea generale degli scout americani ha deciso di aprire le porte anche ai ragazzi omosessuali, abolendo il bando da sempre in vigore nell'organizzazione. Si tratta di una svolta storica: il divieto era in vigore da decine di anni. Nessun cambio di rotta, invece, per i leader adulti dei gruppi, che, se omosessuali, non potranno far parte dell'organizzazione.

Si teme ora uno strappo interno - Una decisione difficile, presa dai circa 1.400 delegati riuniti nel loro Congresso nazionale di Grapevine, in Texas. Il testo della riforma epocale, spinta con forza anche da Barack Obama, cambia una regola in vigore da 22 anni e avrà un impatto immediato su circa 100 mila gruppi scout americani, che organizzano più o meno 3 milioni di ragazzi e un milione di adulti. Il timore è ora quello di uno strappo interno all'organizzazione: alcuni gruppi anche prima del voto avevano già fatto sapere che avrebbero lasciato la struttura in caso di via libera ai ragazzi gay; altri invece avevano chiesto che si aprissero le porte anche agli adulti omosessuali.



La decisione caldeggiata da Obama - A giocare un ruolo chiave i gruppi religiosi, visto che almeno il 70% degli Scout d'America sono sovvenzionati da organizzazioni di questa natura. Lo scoutismo negli Stati Uniti è una istituzione fondata nel 1910, nel cui board compaiono personalità di massimo rilievo, amministratori delegati di colossi come la compagnia telefonica AT&T o Ernst&Young. Per capire la sua autorevolezza, basti pensare che il presidente onorario del BSA è Barack Obama. E proprio il presidente, da mesi in prima linea a favore delle nozze gay, ha spinto a favore della riforma interna agli scout. Al momento pare che solo il 48% dei genitori approvi l'apertura ai gay e che, secondo alcune stime, tra i 100mila e i 350mila ragazzi potrebbero lasciare l'organizzazione Bsa. E con loro anche molti sponsor privati potrebbero andare via.