21:08

- "Oggi la vera minaccia è il terrorismo interno". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sottolineando che la minaccia per il Paese "è cambiata e si è evoluta". "L'America non è in guerra con l'Islam", ha precisato poi Obama, aggiungendo che ora "siamo più sicuri grazie ai nostri sforzi". "Ma non facciamo errori: siamo ancora minacciati dal terrorismo".