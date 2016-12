Altri due arresti per il soldato ucciso a Londra

foto Ap/Lapresse Correlati Decapitato a colpi di mannaia a Londra

Lacrime e fiori sul luogo dell'omicidio

Le foto del soldato decapitato 20:48 - Altri due arresti per l'omicidio del militare Drummer Lee Rigby, 25enne di Manchester, che prestava servizio presso il secondo battaglione del Royal Regiment of fusiliers. Un uomo e una donna di 29 anni sono stati fermati dalla polizia nel sud di Londra sospettati di concorso nell'omicidio del militare. - Altri due arresti per l'omicidio del militare Drummer Lee Rigby, 25enne di Manchester, che prestava servizio presso il secondo battaglione del Royal Regiment of fusiliers. Un uomo e una donna di 29 anni sono stati fermati dalla polizia nel sud di Londra sospettati di concorso nell'omicidio del militare.

Oltre mille agenti in più in strada - La città, intanto, tenta di reagire all'orrore. Le strade sono pattugliate da 1200 agenti in più, mentre la Capitale si prepara ad ospitare sabato un evento che desta non poche preoccupazioni: la finale di Champions League allo stadio di Wembley. Sebbene il livello di sicurezza, stabilito dal governo nella riunione del comitato di emergenza Cobra, non sia variato, la tensione è palpabile.



C'è il rischio emulazione - Di fronte alla caserma della Royal Artillery di Woolwich, dove è avvenuto l'assassinio, ci sono soldati armati e decine di agenti che hanno bloccato alcune strade. Le misure sono strettissime nella zona in cui ha avuto luogo il massacro che - garantiscono le autorità - "rimarranno in vigore per tutto il tempo necessario". Ma anche tutte le altre basi militari della capitale sono presidiate da agenti, per il rischio che qualcuno tenti di emulare l'attacco compiuto dai due terroristi islamici.