In Germania nasce il partito che clona Grillo

- Il Movimento 5 Stelle sta per nascere anche in Germania. È quanto rivela in un'anticipazione esclusiva il quotidiano tedesco Handelsblatt, secondo cui il 'cittadino' Wolfgang van de Rydt è pronto a fondare un partito che avrà lo stesso nome e gli stessi obiettivi di quelli del partito di Beppe Grillo.

Il biglietto da visita della nuova forza politica è un programma di 25 pagine e un numero di sostenitori che aumenta ogni giorno, accogliendo anche gli elettori delusi del partito pirata e dei verdi. Le richieste del movimento tedesco sono in tutto e per tutto simili a quelle di M5S: lotta alla corruzione, taglio degli stipendi ai politici, internet gratuito per tutti, reddito di base e assistenza sanitaria gratuita. E un occhio particolare alla corruzione in politica.

"Ci vediamo come un movimento di critica al sistema", ha detto al giornale Van de Rydt che spera di emulare il Grillo e diventare, nel giro di pochi anni, una delle forze principali del paese.