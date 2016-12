Staminali, bimbo fuori da coma dopo 5 anni

foto Ansa Correlati Usa,bimba viva grazie a trachea di staminali 19:24 - Le cellule staminali prelevate dal sangue del cordone ombelicale della madre lo ha risvegliato dal coma dopo 5 anni. A ridargli una vita, la cura con staminali nel Catholic Hospital di Bochum, in Germania. E’ la storia di un bambino che, dopo l’ arresto cardiaco con grave danno cerebrale avvenuto quando aveva due anni e mezzo, aveva minime possibilità di sopravvivenza. - Le cellule staminali prelevate dal sangue del cordone ombelicale della madre lo ha risvegliato dal coma dopo 5 anni. A ridargli una vita, la cura con staminali nel Catholic Hospital di Bochum, in Germania. E’ la storia di un bambino che, dopo l’ arresto cardiaco con grave danno cerebrale avvenuto quando aveva due anni e mezzo, aveva minime possibilità di sopravvivenza.

Dopo la terapia con il sangue del cordone, il piccolo paziente ha recuperato in tempi relativamente brevi. In due mesi, e quindi a quattro mesi dall'attacco cardiaco, il danno cerebrale era notevolmente diminuito ed era in grado di vedere, sedersi, sorridere, e parlare con parole semplici. Quaranta mesi dopo il trattamento, il bambino era in grado di mangiare autonomamente, camminare con un aiuto e formare frasi di quattro parole.