foto Afp

06:30

- La General Motors ha richiamato in tutto il mondo più di 27mila crossover Cadillac Srx le cui ruote potrebbero staccarsi a causa di dadi potenzialmente allentati. GM ha reso noto di non avere notizia di incidenti o feriti dovuti al problema e che nessuna ruota si è staccata dal veicolo sportivo, costruito su un telaio da auto. Il richiamo riguarda 18.871 veicoli negli Usa, 913 in Canada e 7.397 fuori dal Nordamerica.