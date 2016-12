foto Reuters

- Due uomini sono stati arrestati questa sera dalla polizia britannica per due distinti tentativi di attacco in altrettante moschee, forse come "rappresaglie" per l'assassinio del militare, decapitato con un machete a Woolwich, a sud di Londra. Uno dei due fermati, 43 anni, avrebbe cercato d'appiccare un incendio dopo essere entrato con in mano un coltello in una moschea in Essex. L'altro pare volesse danneggiarne un'altra nel Kent.