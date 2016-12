foto Ap/Lapresse

01:41

- Il gruppo degli 11 Paesi occidentali e musulmani sunniti, "Amici della Siria", ribadisce che il presidente Bashar Al Assad non potrà avere spazio nel futuro del Paese, dopo la guerra civile in corso. "Assad, il suo regime e i suoi sodali con le mani insanguinate non potranno avere alcun ruolo nel futuro della Siria", si legge nel testo diffuso dopo la riunione. Nella nota si annuncia di voler intensificare l'aiuto agli insorti.