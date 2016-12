foto Ap/Lapresse

- Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una "casa chiusa" di Baghdad uccidendo 12 persone, 7 donne e 5 uomini. L'edificio si trova nello stesso quartiere in cui giorni fa venne attaccato un negozio di alcolici, dove i morti furono 12. La prostituzione e il consumo dell'alcol sono proibiti dall'Islam, ma al momento non è ancora chiaro chi siano i responsabili degli attacchi che hanno usato armi col silenziatore.