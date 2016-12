foto Ansa

21:21

- Nella riunione svoltasi stasera ad Amman, i Paesi "amici della Siria" hanno insistito sulla "coesione e la responabilità" come "elementi fondamentali" per l'opposizione del Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Emma Bonino, uscendo dalla seduta. "C'è stato - ha aggiunto il capo della Farnesina - un aggiornamento sulle ultime riunioni che l'opposizione ha avuto e sono circolati suggerimenti su come aiutarla".