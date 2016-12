foto Reuters

20:30

- "Giuriamo ad Allah che non smetteremo mai di lottare. Gli unici motivi per cui abbiamo fatto questo è perché i musulmani muoiono ogni giorno. E' l'effetto dell'occhio per occhio, dente per dente". Sono le parole pronunciate davanti a una telecamera da uno degli aggressori che si trovava, con il machete e le mani insanguinate, poco lontano dal cadavere dell'uomo massacrato a Londra. "Chiediamo scusa alle donne che hanno visto questo", ha aggiunto.