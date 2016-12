Tornado, in Oklahoma almeno 3 miliardi di danni

- Il tornado che ha devastato la periferia sud di Oklahoma City ha causato danni per almeno 3 miliardi di dollari, secondo le prime stime. Potrebbe trattarsi, stando agli esperti, del tornado più costoso della storia Usa. Le case danneggiate sono circa 2.400 e oltre 10mila persone sono state sfollate. Alle compagnie di assicurazioni sarebbero già arrivate richieste di risarcimento danni per un miliardo di dollari.

Secondo i primi dati, questo tornado è stato ancora più grave di quello che, nel 1999, colpì la stessa zona. Le case devastate sono circa 2.400. Ma nella conta dei danni ci sono anche scuole e ospedali. Fino a questo momento le persone colpite dal tornado, in gran parte sfollati, sono oltre 10mila, mentre in 34mila sono rimaste senza corrente elettrica.

L'ennesima calamità naturale che mette in ginocchio l'economia degli Stati Uniti, una nazione che è abituata alle devastazioni dovute a improvvisi cambiamenti climatici, soprattutto in primavera e in particolare nella zona del Midwest. Negli ultimi anni e nel corso dei secoli, tornado e bufere hanno devastato questa zona dell'America settentrionale.Di seguito più devastanti eventi in ordine cronologico a partire dal 1840:

1) 6 maggio 1840 - Natchez, Mississippi: 317 morti

2) 27 maggio 1896 - St Louis, Missouri: 255 morti

3) 12 giugno 1899 - New Richmond, Wisconsin: 117 morti

4) 24 aprile 1908 - Amite, Louisiana: 143 morti

5) 18 marzo 1925 - Tristane, Missouri: 695 morti

6) 5 aprile 1936 - Tupelo, Mississippi: 216 morti

7) 6 aprile 1936 - Gainesville, Georgia: 213 morti

8) 9 aprile 1947 - Woodward, Oklahoma: 181 morti

9) 8 giugno 1953 - Flint, Michigan: 116 morti

10) 22 maggio 2011 - Joplin, Missouri: 158 morti