foto Ap/Lapresse

06:00

- La commissione Giustizia del Senato americano approva la riforma dell'immigrazione, aprendo la strada alla discussione in Aula sul progetto di legge che offre a milioni di immigrati illegali la possibilità di ottenere la cittadinanza. Il testo è stato approvato in modo bipartisan. "Mi congratulo", afferma Barack Obama in una nota in cui incoraggia il Senato ad avviare la discussione "alla prima opportunità possibile".