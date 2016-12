foto Ap/Lapresse

07:25

- I sette uomini della sicurezza egiziana rapiti giovedì sono stati rilasciati e si trovano ora nella città del Nord Sinai di El Arish. Lo riferiscono fonti locali. Il portavoce delle forze armate egiziane Ahmed Ali ha affermato che i sette, sei agenti e un militare, sono stati rilasciati grazie "agli sforzi dell'intelligence militare in cooperazione con i nobili capi tribù del Sinai e la sua popolazione". I sette sono in viaggio per Il Cairo.