foto Ap/Lapresse

- E' salito ad almeno quattro morti e 35 feriti, tre dei quali gravi, il bilancio degli scontri a Tripoli, nel nord del Libano. Protagonisti sciiti alawiti, sostenitori del presidente siriano Bashar al-Assad e sunniti che appoggiano i ribelli in Siria. Le violenze si sono riaccese in concomitanza con un'offensiva delle truppe lealiste siriane per riconquistare la città di Qusayr, a soli dieci chilometri oltre la frontiera.