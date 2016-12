foto Ap/Lapresse

06:40

- Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che il presidente Xi Jinping incontrerà il suo omologo americano Barack Obama a giugno, in occasione di una visita che il segretario del Partito comunista cinese farà in America centrale. Questo sarà il primo incontro tra i due dopo l'elezione del presidente cinese. L'incontro tra Obama e Xi avverrà al Sunnylands di Rancho Mirage, in California.