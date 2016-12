Tornado su Oklahoma City: almeno 10 morti Paura per bambini intrappolati a scuola

foto Ap/Lapresse Correlati Oklahoma, la furia del tornado

Tornado a Oklahoma City, momenti di paura 02:04 - Due scuole, un ospedale, un cinema e numerose abitazioni sono stati distrutti dal passaggio di un tornado nella periferia di Oklahoma City. Particolarmente colpita la cittadina di Moore, con 50 mila abitanti, dove i bambini di una scuola sono rimasti intrappolati. Corsa contro il tempo per estrarli sani e salvi. Il bilancio provvisorio della furia devastante, stilato dalle autorità locali, parla di almeno 10 morti e 200 feriti.

Bimbi intrappolati a scuola, corsa contro il tempo per salvarli - Il tornado è di una forza devastante che distrugge ogni cosa che incontra sul suo cammino. Le immagini tv e le prime testimonianze raccontano di interi edifici rasi al suolo. Almeno 75 bambini sono rimasti intrappolati insieme agli insegnanti all'interno della loro scuola, la Plaza Tower Elementary School, nel sobborgo di Moore. I soccorritori ne avrebbero già tratti in salvo una trentina. Gli sforzi si moltiplicano per estrarli dai resti delle loro aule. Secondo alcuni media, 24 di loro mancherebbero all'appello. Gli scolari si erano riparati in un rifugio le cui uscite sono state ricoperte dalle macerie. "Neanche una parete dell'istituto è rimasto in piedi", racconta un testimone.



Almeno 10 morti e 200 feriti - Il bilancio provvisorio stilato dalle autorità locali parla di 10 morti e almeno 200 feriti. Un primo bilancio parlava di 6 vittime. Ma presto i numeri sono cambiati. Due vittime, riporta l'emittente tv Kfor/Nbc, sarebbero una madre il il suo bambino in tenera età che si erano rifugiati in un congelatore.



Elicotteri a terra per udire grida da macerie - La Polizia locale ha chiesto agli elicotteri delle tante tv che stanno sorvolando la zona di tornare a terra per non ostacolare le operazioni sul terreno. Il rumore dei velivoli, infatti, non permetteva ai soccorritori di ascoltare le grida che provengono da chi è rimasto intrappolato.



Possibili nuovi fenomeni nelle prossime ore - La Cnn parla di situazione "catastrofica". Tra gli edifici gravemente danneggiati ci sarebbero, oltre ad alcune scuole, un ospedale e un cinema. La governatrice dello Stato, Mary Fallin, ha dichiarato che ci si aspetta che il fenomeno, di livello 1 e di un diametro di oltre 3 km, prosegua. I meteorologi parlano della possibile formazione di nuovi fenomeni nelle prossime ore. I servizi di emergenza hanno allertato la popolazione invitando tutti a mettersi in salvo.