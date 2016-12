foto Ansa

20:03

- Una donna e sette bambini sotto i 14 anni, di cui sei suoi figli, sono stati uccisi in un bombardamento dell'aviazione governativa a Raqqah, nel nord della Siria, secondo l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Le vittime si trovavano nella loro casa vicina al Centro per la ricerca scientifica della città.