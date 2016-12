foto Ap/Lapresse

07:14

- Il primo ministro cinese Li Keqiang, giunto ieri a New Delhi per la sua prima visita all'estero, ha definito "produttivi" i primi colloqui avuti ieri sera col collega indiano Manmohan Singh. In dichiarazioni alla stampa oggi, Li ha indirettamente fatto riferimento a divergenze frontaliere indo-cinesi nella regione del Ladakh sostenendo che "i nostri due paesi stanno cercando di accrescere la fiducia reciproca strategica".