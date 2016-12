foto Da video

- Una violenta tempesta ha colpito ieri il Midwest generando dei tornado in Kansas, Oklahoma e Iowa. Distrutte alcune abitazioni e un morto il bilancio provvisorio. Lo rendono noto i media locali. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima si trovava in una casa mobile nella città di Shawnee, in Oklahoma. Giovedì scorso dieci tornado si erano abbattuti sul Texas, facendo almeno sei morti e decine di feriti.