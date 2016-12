foto Dal Web

- Due fratellini scomparsi due settimane fa in Olanda, sono stati ritrovati morti. Ruben, 9 anni, e Julian, 7, figli di una coppia separata, erano spariti il 6 maggio. Il giorno dopo il padre, Jeroen Denis, di 38 anni, con cui si trovavano per una breve vacanza, era stato ritrovato suicida in un'auto in un piccolo parco nel centro del paese. E' stato un passante a trovare i corpi in un piccolo canale poco distante da dove era stato rinvenuto il padre.