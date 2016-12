foto Reuters

01:06

- Il diplomatico americano dichiarato persona non grata da Mosca ed accusato di essere un agente della Cia ha lasciato la Russia. le tv hanno mostrato l'uomo, presentato come il terzo segretario politico dell'ambasciata americana Ryan C. Fogle, mentre entra in aeroporto e passa tutti i controlli per la partenza. Martedì la Russia aveva annunciato di aver arrestato in flagrante il diplomatico mentre cercava di reclutare un membro dei servizi russi.