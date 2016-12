foto Afp

23:34

- L'Algeria costruirà la sua prima centrale nucleare nel 2025 per far fronte a una domanda di energia in continua crescita. Lo ha affermato il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Yousef Yousfi. "Prevediamo di avere la nostra prima centrale nucleare nel 2025, e siamo in procinto di lavorare" su questo progetto, ha detto Yousfi. Secondo dati del ministero, l'Algeria dispone di riserve uranio pari a 29.000 tonnellate.