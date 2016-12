foto Reuters

19:15

- Un giovane salafita di 27 anni è morto per le ferite subite negli scontri con le forze dell'ordine a Ettadhamen, alla periferia di Tunisi, come riferisce l'agenzia Tap. Il giovane era stato ricoverato in ospedale in condizioni già molto critiche ed è deceduto poco dopo. Un agente di polizia e un altro attivista di Al Sharia sono in gravi condizioni.