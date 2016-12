NY, uomo spara contro un bus: uccisa 14enne

foto Ansa 20:40 - Un uomo ha aperto il fuoco contro un autobus nel Queens, a New York, uccidendo una ragazzina di 14 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, il bus è stato colpito con dieci proiettili, ma non è ancora noto se la giovane fosse il bersaglio. La vittima, Daja Robinson, è stata immediatamente trasportata al Jamaica Hospital, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Il killer, che si è dato alla fuga, non è ancora stato identificato. - Un uomo ha aperto il fuoco contro un autobus nel Queens, a New York, uccidendo una ragazzina di 14 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, il bus è stato colpito con dieci proiettili, ma non è ancora noto se la giovane fosse il bersaglio. La vittima, Daja Robinson, è stata immediatamente trasportata al Jamaica Hospital, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Il killer, che si è dato alla fuga, non è ancora stato identificato.

La giovane, di nome Daja Robinson, stava tornando a casa da una festa di compleanno ed è stata raggiunta da almeno un colpo alla testa: i soccorritori l'hanno immediatamente trasportata al Jamaica Hospital, dove i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte.



Secondo quanto confermato dalla polizia ai media statunitensi, il killer non è ancora stato identificato e si trova a piede libero. Gli investigatori hanno affermato che il bus è stato colpito con dieci proiettili, ma non è ancora noto se la giovane fosse il bersaglio dell'uomo.



Alcuni testimoni lo avrebbero visto prendere la mira, con l'intenzione di colpire un piccolo gruppo di ragazzine che salivano sull'autobus dopo essere uscite da una festa di compleanno nel vicino bar Onyx Lounge.